Москва и Петербург обогнали регионы по качеству жизни

Москва и Петербург обогнали регионы по качеству жизни

Москва, Московская область и Санкт-Петербург признаны лучшими регионами России по качеству жизни. Субъекты оценивали по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка.

По сравнению с прошлым годом, лидеры и аутсайдеры рейтинга почти не изменились. Самые высокие показатели качества жизни продемонстрировали Москва, Петербург и Подмосковье, передает РИА Новости. Эксперты отмечают, что эти субъекты имеют более развитую инфраструктуру, экономику и социальную сферу.

За ними расположились Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области. В конце рейтинга разместились Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува.

В среднем регионы набрали 46,37 балла из 100. В будущем году эксперты не ожидают существенных изменений.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты у жителей Ненецкого автономного округа и Чукотки. Самые низкие доходы - в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Украинские беспилотники сбросили бомбы на Донецк

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО