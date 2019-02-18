Москва и Петербург обогнали регионы по качеству жизни

Москва, Московская область и Санкт-Петербург признаны лучшими регионами России по качеству жизни. Субъекты оценивали по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка.

По сравнению с прошлым годом, лидеры и аутсайдеры рейтинга почти не изменились. Самые высокие показатели качества жизни продемонстрировали Москва, Петербург и Подмосковье, передает РИА Новости. Эксперты отмечают, что эти субъекты имеют более развитую инфраструктуру, экономику и социальную сферу.

За ними расположились Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области. В конце рейтинга разместились Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува.

В среднем регионы набрали 46,37 балла из 100. В будущем году эксперты не ожидают существенных изменений.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты у жителей Ненецкого автономного округа и Чукотки. Самые низкие доходы - в Дагестане и Карачаево-Черкесии.