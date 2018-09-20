Москва не перестанет быть спрутом-гегемоном экономики всей России
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что появление второго крупного экономического центра наподобие Москвы в России прогнозируется минимум через 15 лет.
По его словам, Москва останется единственным экономическим центром страны еще на несколько десятилетий.
Отмечается, что почти 70% выручки крупнейших российских компаний сосредоточено в Москве. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РБК 500 по итогам 2017 года.
На втором месте по доле выручки компаний, зарегистрированных в регионе, оказался Краснодарский край - всего лишь 4%.
Далее следуют Санкт-Петербург с долей 3,6%, Подмосковье с 3% и Татарстан с долей 2,8%.
Василий Колташов добавил, что формирование в США Калифорнии как альтернативного экономического центра происходило более ста лет. По его словам, процесс начался еще в 1848 году, когда в Калифорнии нашли золото, и туда устремилось огромное количество людей.
Эксперт считает, что кроме Владивостока, центром притяжения капитала может стать Екатеринбург и Новосибирск.
По его мнению, у этих городов и их регионов есть потенциал стать альтернативными Москве центрами, сообщает «НСН».
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