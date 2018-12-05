Москва оставила Баку без «Бала» на Каспии

Минобороны РФ отказалось поставить Азербайджану ракетный комплекс «Бал-Э», несмотря на ранее достигнутые договоренности. Оборонное ведомство опасается, что поставка продукции несет угрозу Каспийской флотилии в собственных территориальных водах.

Россия и Азербайджан парафировали контракт на поставку небольшой партии «Бала», однако до подписания соглашения дело не дошло. Причина срыва кроется во внезапной смене позиции Минобороны.

Источники, близкие к ведомству, указывают, что экспортная модификация ракеты может нести угрозу российским кораблям. Учитывая возможность наведения ракеты на наземные цели, Россия испугалась использования оружия в нагорно-карабахском конфликте, пишет «Коммерсантъ».

«Бал-Э» - экспортный вариант ракетного комплекса «Бал», который был принят на вооружение в России в 2008 году. Ее основное предназначение – контроль территориальных вод, объектов инфраструктуры побережья и защита баз.

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