Москва к Новому году оденется в цвета крови и золота
Основными цветами Нового года в Москве станут красный и золотой. В красно-золотой гамме выполнят украшения, рекламу, афиши, а также проездные карты в метро.
Об этом говорится в «Концепции праздничного оформления Москвы к Новому году-2019», которую утвердило московское правительство. Среди дополнительных цветов – синий, зеленый и голубой.
Сувенирной продукцией для москвичей и гостей города станут одноразовые стаканчики, елочные шары, стикеры и чехлы для телефонов, выполненные в новогодней гамме. Годом ранее гостям, кроме бумажных стаканов и чехлов, предлагали тарелки, чашки с изображением Деда Мороза и бумажные пакеты.
Оформление города завершат к 14 декабря, пишут «Известия».
Выбор правительством красного и золотого цветов считают удачным решением. По словам члена Союза дизайнеров Юрия Дьяконова, красный – старинный русский цвет, а золото символизирует богатство и спокойствие.
В 2017 году Москву оформили двумя цветами – красным и синим.
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