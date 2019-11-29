Москва названа лучшим туристическим городом

Москва названа лучшим туристическим городом

Фото: ТВ Центр

Москва стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город», оставив позади Лондон, Париж и Санкт-Петербург.

Также российская столица была номинирована в номинациях «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» и «Лучшее направление для спортивного туризма». Также организаторы дополнительно заявили ее в секциях «Лучшее направление в сфере делового туризма» и «Лучшее культурное направление. Город».

В номинации на лучшее городское туристическое направление, помимо Москвы, были представлены Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, Москва может абсолютно уверенно конкурировать с самыми признанными туристическими мегаполисами на планете, сообщает РИА Новости.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!