Высланные из Москвы и Лондона дипломаты вернутся в посольства
Москва и Лондон договорились о восстановлении штатов дипломатических миссий. В скором времени дипломаты начнут возвращаться в посольства.
Об этом сообщил посол в Лондоне Александр Яковенко. Процесс начнется уже в январе.
Численность дипмиссий не будет восстановлена в полном объеме, однако половине сотрудников разрешат вернуться, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Яковенко оценил достигнутые договоренности как позитивный шаг во взаимодействии стран.
Лондон выслал 23 российских дипломата в ответ на инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В ответ Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов.
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