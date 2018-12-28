Высланные из Москвы и Лондона дипломаты вернутся в посольства

Москва и Лондон договорились о восстановлении штатов дипломатических миссий. В скором времени дипломаты начнут возвращаться в посольства.

Об этом сообщил посол в Лондоне Александр Яковенко. Процесс начнется уже в январе.

Численность дипмиссий не будет восстановлена в полном объеме, однако половине сотрудников разрешат вернуться, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Яковенко оценил достигнутые договоренности как позитивный шаг во взаимодействии стран.

Лондон выслал 23 российских дипломата в ответ на инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В ответ Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов.