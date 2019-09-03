Москва и Киев обменяются задержанными по новой формуле

Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц. Это ускорит процесс передачи людей.

Как сообщают источники «Коммерсанта», украинские и российские удерживаемые смогут отправиться на родину с копиями уголовных дел, а за преступления будут осуждены заочно.

Таким образом, если Москва отправит украинских моряков на родину, все равно оставит у себя оригиналы дел задержанных. После чего документами займутся адвокаты, Генпрокуратура и суд. Последний рассмотрит дела в заочной форме, а суда над моряками, задержанными в Керченском проливе, на родине не будет.

Обмен должен был состояться по формуле 33 на 33 до 1 сентября.

Ранее Киевский суд смягчил украинскому журналисту Кириллу Вышинскому меру пресечения и отпустил из под стражи. Он собирается добиваться признания своей невиновности и не планирует участвовать в процедуре обмена.