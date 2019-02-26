В московской сети кофеен начали отказывать в оплате картой

Многие рестораны и кафе в Москве перестали принимать к оплате банковские карты. Сотрудники заведений ссылаются на поломки терминалов. На самом деле кафе пытаются уйти от налогов, уверены эксперты.

Как выяснили «360», в расчете картой отказывают в «Кофемании». Оказалось, карты здесь не принимают с весны 2018 года.

На входе нескольких заведений, действительно, предупреждали об оплате исключительно наличными. Некоторые администраторы объясняли требование отсутствием терминалов.

Оплата наличными – не единственный способ сэкономить на налогах, объясняют эксперты. В некоторых кафе посетителям приносили пречек – на нем нет обязательных QR-кода и реквизитов фискальной памяти, а следовательно, данные суммы остаются невидимыми для налоговой службы.

Рестораторы признаются, что при оплате по безналу заведения теряют до 5% прибыли из-за высокой комиссии за эквайринг и обналичивание средств.

Согласно закону «О защите прав потребителей», торговые точки с годовой выручкой свыше 40 млн рублей обязаны иметь терминалы. В противном случае клиент может пожаловаться в Роспотребнадзор, и заведение будет оштрафовано.