В московской сети кофеен начали отказывать в оплате картой
Многие рестораны и кафе в Москве перестали принимать к оплате банковские карты. Сотрудники заведений ссылаются на поломки терминалов. На самом деле кафе пытаются уйти от налогов, уверены эксперты.
Как выяснили «360», в расчете картой отказывают в «Кофемании». Оказалось, карты здесь не принимают с весны 2018 года.
На входе нескольких заведений, действительно, предупреждали об оплате исключительно наличными. Некоторые администраторы объясняли требование отсутствием терминалов.
Оплата наличными – не единственный способ сэкономить на налогах, объясняют эксперты. В некоторых кафе посетителям приносили пречек – на нем нет обязательных QR-кода и реквизитов фискальной памяти, а следовательно, данные суммы остаются невидимыми для налоговой службы.
Рестораторы признаются, что при оплате по безналу заведения теряют до 5% прибыли из-за высокой комиссии за эквайринг и обналичивание средств.
Согласно закону «О защите прав потребителей», торговые точки с годовой выручкой свыше 40 млн рублей обязаны иметь терминалы. В противном случае клиент может пожаловаться в Роспотребнадзор, и заведение будет оштрафовано.
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