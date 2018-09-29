В Московской области прошел Всероссийский день ходьбы

В городе Щелкове Московской области прошел Всероссийский день ходьбы. Мероприятие собрало любителей скандинавской ходьбы самых разных возрастов.

Как сообщили в Министерстве физкультуры и спорта региона, в этот день можно было выполнить нормативы комплекса ГТО или принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе.

В рамках праздника прошли соревнования по скандинавской ходьбе. На старт вышли более 1000 человек, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Самый быстрый участник преодолел дистанцию за 20 минут.

Всероссийский день ходьбы проходит по всей стране и охватывает 11 часовых поясов.