В Московской области прошел Всероссийский день ходьбы
В городе Щелкове Московской области прошел Всероссийский день ходьбы. Мероприятие собрало любителей скандинавской ходьбы самых разных возрастов.
Как сообщили в Министерстве физкультуры и спорта региона, в этот день можно было выполнить нормативы комплекса ГТО или принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе.
В рамках праздника прошли соревнования по скандинавской ходьбе. На старт вышли более 1000 человек, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Самый быстрый участник преодолел дистанцию за 20 минут.
Всероссийский день ходьбы проходит по всей стране и охватывает 11 часовых поясов.
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