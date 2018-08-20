В Московской области открыли памятник летчику Валерию Чкалову

В подмосковном поселке Старый городок Одинцовского района установили памятник легендарному летчику, Герою Советского Союза Валерию Чкалову.

Монумент установили при въезде на территорию 121-го авиаремонтного завода. Памятник, был перевезен с территории заброшенного звенигородского санатория.

История поселка Старый Городок и других населенных пунктов Никольского поселения тесно связана с историей отечественной авиации.

Кроме 121-го Авиаремонтного завода на его территории расположена авиабаза «Кубинка», где базируются знаменитые пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи», сообщает «Подмосковье сегодня».

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