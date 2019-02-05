В московском хостеле 25 человек заразились корью
Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Случай кори был зарегистрирован 2 февраля в хостеле на юго-востоке столицы. Один из постояльцев заболел 28 января, однако за помощью к врачам не обращался, в связи с ухудшением состояния его госитализировали 2 февраля.
Затем с признаками кори был срочно доставлен в больницу еще один проживающий. В ходе последующего медосмотра врачи обнаружили характерную сыпь на теле у 23 человек. Всех заболевших госпитализировали в инфекционный стационар.
Заболевших, а также сотрудников хостела немедленно привили от кори. С целью предотвращения распространения кори среди иностранных рабочих на стройплощадках вакцинировали более 1370 человек, сообщили ТАСС в ведомстве.
В отношении владельца хостела составлен протокол об административном правонарушении. Роспотребнадзор продолжит эпидемиологическое расследование по месту проживания и работы иностранных сотрудников.
Корь - инфекционное вирусное зеболевание. Оно вызывает высокую температуру до 40 градусов, воспаление рта и верхних дыхательных путей, а также конъюктивит и сыпь на коже.
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