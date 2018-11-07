В московском Физтехпарке стартует ярмарка экологических проектов
В Московской области стартует масштабный проект, направленный на системное улучшение экологической ситуации в регионе.
В новом интерактивном формате «Ярмарки экологических проектов Московской области» власти Подмосковья, общественность, представители науки, бизнеса и СМИ совместно определят стратегию экологического развития региона.
Министерство экологии и природопользования Московской области инициировало проведение широкомасштабного мероприятия – «Ярмарки экологических проектов» с центральным событием – конкурсом работ, посвященных экологии.
Ярмарка пройдет 8 ноября 2018 года с 09:00 до 16:00 в технопарке «Физтехпарк».
Адрес Физтехпарка: Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3
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