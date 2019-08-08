В московском Бирюлёво гопники напали на депутата Госдумы

В Москве группа молодых людей попыталась отобрать удостоверение у депутата Государственной думы Бориса Чернышова (ЛДПР).

Инцидент произошёл во время встречи парламентария с местными жителями. «У пруда, где мои волонтеры общались с гражданами, собирали обращения, к нам подошла пока неустановленная группа лиц из 10-15 человек. Они начали приставать к девушке, которая работает у нас в штабе, толкать моего помощника на общественных началах», — приводит слова депутата РИА Новости.

Чернышов подошёл к хулиганам, представился, предъявил удостоверение депутата и потребовал оставить сотрудницу в покое. Однако молодые люди в ответ повели себя агрессивно.

«Они попытались вырвать у меня удостоверение депутата Государственной думы. Мы квалифицировали это как нападение на депутата Государственной думы. Написали заявление в полицию. Я надеюсь, что будут приняты какие-то меры», — заявил Чернышов. При этом депутат отказался считать потасовку спланированной заранее провокацией. «Жители жаловались на то, что около пруда, где гуляют дети, женщины, бывают такие стычки. Вот я испытал на собственной шкуре, что называется, близость к народу. Куда ж еще ближе теперь», — заключил депутат.