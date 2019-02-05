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Московское метро не станет зональным

Московское метро не станет зональным

Московский метрополитен опроверг информацию о введении зональных тарифов на проезд. При этом новая билетная система все же будет создана.

По данным пресс-службы столичного метро, новая система оплаты проезда предусматривает возможности записи и считывания зональных билетов. Она будет создана по поручению Департамента транспорта.

Вместе с тем вводить зональные тарифы в метро не планируют. Сейчас они действуют в наземном транспорте и в электричках.

Ранее со ссылкой на материалы госзакупок сообщалось о разработке системы оплаты проезда по зонам для столичного метрополитена. В декабре был выбран исполнитель проекта, стоимость контракта составила 670 млн рублей. Необходимость введения зональных тарифов объясняли расширением территории Москвы в 2,5 раза. Планировалось, что новая система заработает с 2020 года.

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Места: Москва
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