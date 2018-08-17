«Московский вексельный банк» лишился права работать
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского вексельного банка» из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Отмечается, что банк не исполнял требования законодательства России и нормативных актов ЦБ.
По величине активов кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе России, сообщает «ТВЦ».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость На Белорусской ветке под Москвой обновили три платформы электричек
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии