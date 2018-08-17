«Московский вексельный банк» лишился права работать

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского вексельного банка» из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Отмечается, что банк не исполнял требования законодательства России и нормативных актов ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе России, сообщает «ТВЦ».

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