Московский турист погиб в Абхазии во время шторма

Гость из российской столицы погиб в море у абхазского города Гагра. По сообщению местного МЧС, молодой человек плавал во время шторма.

"Ближе к вечеру, примерно в 16.30, сотрудникам МЧС удалось обнаружить и вытащить из воды туриста из Москвы 1984 года рождения, купавшегося в море в четырехбалльный шторм», — говорится в сообщении республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям.

На берегу до приезда «скорой» спасатели пытались привести ещё живого пловца в сознание, однако уже в клинике московский гость скончался, не приходя в сознание.

Ранее в том же курортном городе жертвой шторма стал ещё один человек —житель абхазской Очамчыры не смог справиться с волной, которая его накрыла во время непогоды и унесла в море. Тело его до сих пор не найдено.