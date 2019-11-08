Московский театр собирает на «Уроки любви»

В театре МОСТ состоится премьера спектакля «Уроки любви». Главный персонаж – всемирно известный ловелас Джакомо Казанова, но его образ не укладывается в общепринятые представления.

Премьера запланирована на 14 ноября. Режиссер постановки – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Евгений Славутин.

Спектакль поставлен по пьесе Александра Лаврина и Виктора Коркия. Сюжет развивается через неожиданные, порой парадоксальные повороты. Так, главный герой Казанова стар. Он живет в немецком городке, где царят скука и прагматизм. Но на закате жизни герою улыбается настоящая любовь.

Актер Александр Лисицин, сыгравший Казанову, сказал: «Для многих Джакомо Казанова воспринимается просто обольстителем. Но это, конечно, не так. Несмотря на его многочисленные любовные похождения, Казанова, в первую очередь - человек, испытавший в своей жизни настоящую любовь».

Джакомо Казанова - итальянский путешественник и писатель. Благодаря автобиографии он прославился любовными похождениями, а его имя стали употреблять как нарицательное в значении «женский обольститель».