Метро Москвы застрахует недвижимость на 1 трлн рублей

Компания «Росгосстрах» застрахует недвижимость Московского метрополитена. Страховая сумма составит 1 трлн рублей.

Имущество подземки застраховано от пожаров, затоплений, стихийных бедствий, противоправных действий посторонних лиц и повреждений на случай войны. Договор между «Росгосстрахом» и ГУП «Московский метрополитен» будет заключен на один год.

В конкурсе участвовали пять компаний-страховщиков. Максимальная премия по договору составляла 49,8 млн рублей. Среди самых дорогих оказались услуги «Ингосстраха» - стоимость страховки метро Москвы составила 39,2 млн.

Компания «РЕСО-Гарантия» готова выступить страховщиком за 38,9 млн рублей. «Согласие» предложило 38,8 млн рублей. Самые дешевые услуги страхования оказались у компаний «Стерх» (18 млн рублей) и «Росгосстрах» (17,7 млн рублей), сообщает «Интерфакс-недвижимость».

«Росгосстрах» выступал страховщиком недвижимости метро Москвы в 2017 году. Ответственность метрополитена перед пассажирами застрахована в «Ингосстрахе».

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