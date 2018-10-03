Московский метрополитен сократит рекламные площади на 70%

Количество рекламы в метрополитене Москвы уменьшится на 70%. В качестве рекламных носителей будут использоваться поезда и специальные лайтбоксы.

Кроме того, метрополитен Москвы начнет самостоятельно продавать рекламу. Прежде этим занимались подрядчики, выигравшие аукцион.

Как уточнили в пресс-службе подземки, будет полностью исключена аудиореклама, а также реклама на станциях и эскалаторных наклонах.

Встретить ее можно будет только в поездах и лайтбоксах, установленных в межстанционных переходах. Лайтбоксы имеют дополнительную подсветку, за счет которой повысится освещенность пассажирской зоны, отметили в пресс-службе.

Руководство метрополитена в настоящее время прорабатывает установку новых рекламных носителей, которые впишутся в дизайн станций, уточняет «Интерфакс-недвижимость».