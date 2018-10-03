Московский метрополитен сократит рекламные площади на 70%

Количество рекламы в метрополитене Москвы уменьшится на 70%. В качестве рекламных носителей будут использоваться поезда и специальные лайтбоксы.

Кроме того, метрополитен Москвы начнет самостоятельно продавать рекламу. Прежде этим занимались подрядчики, выигравшие аукцион.

Как уточнили в пресс-службе подземки, будет полностью исключена аудиореклама, а также реклама на станциях и эскалаторных наклонах.

Встретить ее можно будет только в поездах и лайтбоксах, установленных в межстанционных переходах. Лайтбоксы имеют дополнительную подсветку, за счет которой повысится освещенность пассажирской зоны, отметили в пресс-службе.

Руководство метрополитена в настоящее время прорабатывает установку новых рекламных носителей, которые впишутся в дизайн станций, уточняет «Интерфакс-недвижимость».

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Следующая новость Три туроператора прекратили сотрудничество с «РоссТур»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО