Московский метрополитен сократит рекламные площади на 70%
Количество рекламы в метрополитене Москвы уменьшится на 70%. В качестве рекламных носителей будут использоваться поезда и специальные лайтбоксы.
Кроме того, метрополитен Москвы начнет самостоятельно продавать рекламу. Прежде этим занимались подрядчики, выигравшие аукцион.
Как уточнили в пресс-службе подземки, будет полностью исключена аудиореклама, а также реклама на станциях и эскалаторных наклонах.
Встретить ее можно будет только в поездах и лайтбоксах, установленных в межстанционных переходах. Лайтбоксы имеют дополнительную подсветку, за счет которой повысится освещенность пассажирской зоны, отметили в пресс-службе.
Руководство метрополитена в настоящее время прорабатывает установку новых рекламных носителей, которые впишутся в дизайн станций, уточняет «Интерфакс-недвижимость».
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