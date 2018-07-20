Московских дачников призвали не создавать пробки

Дачникам, которые в пятницу вечером устремятся за пределы Москвы, советуют перенести поездку на более позднее время или остаться в столице до субботы.

В ЦОДД предупредили, что из-за ливней на дорогах столицы ожидаются серьезные заторы.

Отмечается, что после 17:00 ожидаются крупные пробки на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на всех вылетных магистралях в сторону области.

За последние сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков, сообщает «Национальная служба новостей».