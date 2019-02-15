В московских аэропортах снова разрешили лежать на полу

Власти Московской области разрешили лежать на полу в аэропортах и мыться в туалетах. Введенные прежде запреты в межрегиональной транспортной прокуратре признали противоречащими федеральным законам.

Ведомство установило, что правительство Подмосковья не имело права принимать соответствующий акт. Прокуратура вынесла протест, документ признали недействительным, передает «Интерфакс».

Весной 2018 года власти Подмосковья приняли поправки в кодекс региона об административных правонарушениях, которые предусматривали штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский.

В частности, запрещалось сидеть или лежать на полу, ставить багаж на сиденья, мыться или переодеваться в туалетах, находиться в дурно пахнущей одежде, прослушивать музыку без наушников. Штрафы составляли от 100 до 500 рублей.