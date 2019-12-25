В аэропортах Москвы отменены и задержаны около 20 рейсов

18 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», наиболее острая ситуация в Домодедово, где задержан один рейс, еще 14 отменены.

В Шереметьево задерживаются два рейса, во Внуково один рейс задержан и один отменен.

Жуковский работает в штатном режиме, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что в последнем месяце года аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга будут больше всего загружены 30 декабря.

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, которое сделано на основе данных о продажах железнодорожных и авиабилетов за прошлые годы, а также уже на основе оформленных заказов в уходящем году, 30 декабря из столицы улетят около 63% больше человек, чем в обычный день, а число прибывших увеличится на 30.

Из Санкт-Петербурга 30 декабря планируют отбыть на 83% больше путешественников, чем обычно, при этом турпоток в город вырастет на 45%.

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