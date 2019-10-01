Московские заправки повысили цены на бензин
Цены на дизельное топливо и бензин на московских заправках «Роснефти» выросли по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные были получены Московской топливной ассоциацией.
Так цена на литр дизельного топлива в период с 23 по 30 сентября возросла на 16 коп. Теперь она составляет 45,94 руб.
Что касается цены за литр бензина АИ-95, то она повысилась на 15 коп. - с 46,42 до 46,57 руб. АИ-92 — на 10 коп. - 42,41 до 42,51 руб.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, призванный сдержать рост цен на бензин, напоминает РБК.
Эксперты прогнозировали рост цен на топливо не раньше сентября.
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