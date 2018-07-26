Московские инвалиды смогут пользоваться каршерингом
В Москве может появиться каршеринг для маломобильных групп граждан, рассказал первый заместитель руководителя городского департамента транспорта Дмитрий Пронин.
По его словам, на столичном рынке в настоящий момент представлены 15 компаний-операторов с общим парком в более 10 тысяч автомобилей.
«При возникновении спроса это может быть рассмотрено, и появится автомобиль, в который без проблем сможет сесть автомобилист, у которого есть сложности», - отметил Пронин.
При этом 85 процентов автопарка каршеринга в Москве составляют машины отечественной сборки, сообщает «ТВ Центр».
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