Московские инвалиды смогут пользоваться каршерингом

В Москве может появиться каршеринг для маломобильных групп граждан, рассказал первый заместитель руководителя городского департамента транспорта Дмитрий Пронин.

По его словам, на столичном рынке в настоящий момент представлены 15 компаний-операторов с общим парком в более 10 тысяч автомобилей.

«При возникновении спроса это может быть рассмотрено, и появится автомобиль, в который без проблем сможет сесть автомобилист, у которого есть сложности», - отметил Пронин.

При этом 85 процентов автопарка каршеринга в Москве составляют машины отечественной сборки, сообщает «ТВ Центр».