Московские гопники избили пытавшего геев в Чечне полицейского
В Москве избили бывшего главу полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева. Видеозапись произошедшего была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».
По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел 3 ноября у входа в один их столичных баров.
На записи видно, как несколько мужчин азиатской внешности напали на Аюба Катаева, после того как экс-силовик толкнул одного из них. Неизвестные повалили Катаева на пол и несколько раз ударили по лицу. У одного из нападавших в момент происшествия в руках был пистолет.
Вскоре после драки Катаев подал заявление в местный отдел МВД.
Отметим, что имя Катаева неоднократно фигурировало в материалах, связанных с пытками геев в Чечне. В ряде западных стран он внесен в санкционные списки.
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