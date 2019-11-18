Московские аэропорты отменяют рейсы

Московские аэропорты отменяют рейсы

Фото: aeroviza.ru

Аэропорты Москвы задержали и отменили 23 рейса.

Так, во Внуково задержано шесть рейсов, еще пять отменено. Вылет четырех рейсов задерживается в Домодедово, три отменены. Сообщается также о пяти задержанных вылетах в аэропорту Шереметьево.

Аэропорт Жуковский работает без изменений, сообщают «Известия».

Причины изменения расписаний остаются неизвестными. В настоящее время в Москве малооблачно и безветренно, однако днем ожидается дождь.

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