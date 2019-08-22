Московская служба такси подала иск к организаторам митинга

ООО «М.Такси» подала три иска к организаторам несогласованной акции 27 июля. Общая сумма требований исковых составляет почти 800 тысяч рублей.

Как уточнили РБК в суде, служба такси требует с организаторов митинга 787,314 тысячи рублей. Кроме того, истцы также просят взыскать с ответчиков госпошлину в размере 17,415 тысячи рублей.

Ответчиками по делу выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Илья Яшин и Александр Соловьев.

Ранее столичное метро обратилось в суд с иском к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и другим.

Некоторое время назад в отношении них суды зарегистрировали исковые заявления от «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» - те хотят взыскать с оппозиции 13 млн рублей.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходят с середины июля. После очередного митинга 27 июля СКР возбудил так называемое дело о массовых беспорядках. Сейчас 13 фигурантов дела арестованы.