Московская область встречает осень фруктами, сыром, медом и яблоками

Двести пятьдесят две ярмарки, в том числе 50 тематических, проходят в первый месяц осени в пятидесяти восьми муниципалитетах Московской области.

Больше всего ярмарок с 4 по 9 сентября пройдет в Люберцах, Истре, Одинцовском, Щелковском, Пушкинском районах.

Помимо развлекательных программ и выставок-продаж народных умельцев, гостей ждут свежие овощи и фрукты, сыры, карамельные яблоки и монастырская выпечка, сообщает «Подмосковье сегодня».

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по гончарному ремеслу, узнать рецепты и секреты приготовления блюд, познакомиться с процессом приготовления хлеба у лучших монастырских шеф-поваров на кулинарных мастер-классах, подняться на воздушном шаре над монастырем, покататься на лошадях или собачьих упряжках.