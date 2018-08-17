Московская область встречает Яблочный и Медовый Спас
В ближайшие выходные дни в Подмосковье пройдут тематические ярмарки «Яблочный и медовый спас».
Две главные точки проведения ярмарок – Химки и Одинцовский район.
Свою продукцию представят фермеры из тридцати пяти регионов страны.
В общей сложности на ярмарках организуют 150 торговых мест, сообщает «Подмосковье сегодня».
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