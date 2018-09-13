Московская область расширяет работу с компаниями Южной Кореи
В Подмосковье состоялся деловой завтрак Российско-Корейского инвестиционного совета, на котором обсуждались перспективы развития политического и экономического сотрудничества между странами.
В Деловом завтраке, прошедшем в рамках Восточного экономического форума, участвовали глава Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков и представители бизнеса из Республики Корея.
В настоящее время на территории Подмосковья работают такие крупные корейские предприятия, как LG и Koya.
Отмечается, что для сотрудничества с корейскими компаниями в Московской области имеются особые инвестиционные условия и площадки для размещения производства, сообщает «Подмосковье сегодня».
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