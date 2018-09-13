Московская область расширяет работу с компаниями Южной Кореи

В Подмосковье состоялся деловой завтрак Российско-Корейского инвестиционного совета, на котором обсуждались перспективы развития политического и экономического сотрудничества между странами.

В Деловом завтраке, прошедшем в рамках Восточного экономического форума, участвовали глава Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков и представители бизнеса из Республики Корея.

В настоящее время на территории Подмосковья работают такие крупные корейские предприятия, как LG и Koya.

Отмечается, что для сотрудничества с корейскими компаниями в Московской области имеются особые инвестиционные условия и площадки для размещения производства, сообщает «Подмосковье сегодня».