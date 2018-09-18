Московская область проверила на качество сотни новых лекарств
В Московской области с 2017 года по настоящее время проведена проверка качества 778 позиций льготных лекарственных препаратов.
Всего в указанный период проверено 45% наименований льготных лекарств.
Отмечается, что качество препаратов проверяют экспресс-методом - БИК-спектрометрией.
В Подмосковье работают порядка 320 аптечных пунктов, где осуществлен отпуск льготных лекарств, 12 из них функционируют в круглосуточном режиме, сообщает «Подмосковье сегодня».
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