Московская область проведет Всероссийский день ходьбы

Тысячи жителей Московской области 29 сентября смогут принять участие во всероссийском дне ходьбы, который пройдет в Щелково.

Участников ждут концерты и всевозможные спортивные конкурсы, а для новичков на мероприятии проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Отмечается, что в прошлом году спортивный праздник собрал пять тысяч человек со всего Подмосковья, передает «Подмосковье сегодня».