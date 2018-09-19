Московская область проведет Всероссийский день ходьбы
Тысячи жителей Московской области 29 сентября смогут принять участие во всероссийском дне ходьбы, который пройдет в Щелково.
Участников ждут концерты и всевозможные спортивные конкурсы, а для новичков на мероприятии проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Отмечается, что в прошлом году спортивный праздник собрал пять тысяч человек со всего Подмосковья, передает «Подмосковье сегодня».
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