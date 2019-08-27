Московская область победила Москву по количеству магазинов

Москва уступила пальму первенства по обеспеченности сетевыми продуктовыми магазинами Московской области. Такое исследование провела консалтинговая компания RRG.

Оценивалось количество торговых площадей на каждую тысячу жителей. Лидерами по этому показателю оказались: Луховицы, Наро-Фоминск, Сергиев-Посад и Электросталь. Аутсайдерами стали: Звенигород, Ступино и Апрелевка, сообщает «Лента.ру».

Наверное, это хорошо для жителей Подмосковья, но иногда кажется, что магазинов больше, чем покупателей.