Московская область объявила новую войну борщевику

Глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин пообщался с аграриями региона и осмотрел первые результаты работы по борьбе с распространением борщевика.

Отмечается, что Андрей Разин будет лично проверять ход работ по ликвидации борщевика в муниципалитетах региона.

В рамках поездки он уже оценил качество работ по борьбе с сорняком на сельскохозяйственных участках, передает «Подмосковье сегодня».

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