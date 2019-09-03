Московская мэрия сбережет горожан от пьянства
В день празднования Дня города в Москве будет ограничена продажа алкоголя.
Как сообщается на сайте мэра города, алкогольную продукцию в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых мероприятий.
Эти ограничения будут распространятся и на безалкогольные напитки в стеклянных бутылках.
Как отмечается, запрет будет действовать как в центре города, так и в других округах столицы.
Отмечать свой 872-ой день рождения столица будет 7 и 8 сентября.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!