Московская мэрия сбережет горожан от пьянства

В день празднования Дня города в Москве будет ограничена продажа алкоголя.

Как сообщается на сайте мэра города, алкогольную продукцию в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Эти ограничения будут распространятся и на безалкогольные напитки в стеклянных бутылках.

Как отмечается, запрет будет действовать как в центре города, так и в других округах столицы.

Отмечать свой 872-ой день рождения столица будет 7 и 8 сентября.