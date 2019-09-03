Московская мэрия сбережет горожан от пьянства

Московская мэрия сбережет горожан от пьянства

Фото: ТВ Центр

В день празднования Дня города в Москве будет ограничена продажа алкоголя.

Как сообщается на сайте мэра города, алкогольную продукцию в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Эти ограничения будут распространятся и на безалкогольные напитки в стеклянных бутылках.

Как отмечается, запрет будет действовать как в центре города, так и в других округах столицы.

Отмечать свой 872-ой день рождения столица будет 7 и 8 сентября.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!