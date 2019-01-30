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Мошенники додумались звонить с телефонов «Сбербанка»

Мошенники додумались звонить с телефонов «Сбербанка»

Продвинутые мошенники начали обзванивать клиентов «Сбербанка» с телефонов самой кредитной организации. Злоумышленники представляли информацию об остатках на счетах и последних операциях.

На мобильные телефоны россиян звонили с номеров кредитной организации - 900 или +7 (495) 500-55-50. Эти номера указаны на обратной стороне кредитных карт.

Столкнувшийся с этим клиент рассказал, что преступники звонили несколько раз в течение часа. Звонки перестали поступать, когда тот заблокировал карту через приложение «Сбербанк Онлайн».

Эксперты объяснили, что звонок с телефонного номера банка вполне реален в техническом плане. Они уверены, что осведомленность мошенников является следствием покупки данных клиентов у сотрудников «Сбербанка».

В самой кредитной организации пообещали разобраться со случаями мошеннических действий в отношении клиентов, а вопрос подделки номеров переадресовали операторам связи, передает «Коммерсантъ».

В кредитной организации посоветовали прекращать разговор или перезванивать в банк самостоятельно в случае, если звонящий просит назвать кодовое слово или данные своей банковской карты.

В декабре «Сбербанк» первым из российских банков запустил продукт по страхованию карт от киберинцидентов.

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Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Сбербанк
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