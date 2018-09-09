Мосгоризбирком пресек попытку повторного голосования на выборах мэра

В Москве пресекли попытку повторного голосования на выборах мэра. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, женщина сначала проголосовала на загородном избирательном участке, а затем вернулась в Москву. На участке №443 после проверки информации ей отказали в выдаче бюллетеня, передает «Интерфакс».

Горбунов напомнил, что нарушение избирательного законодательства влечет за собой штраф в размере 30 тыс. рублей. В случае третьей попытки проголосовать избирателю грозит уголовное наказание с лишением свободы сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах мэра открылись более трех тысяч избирательных участков.