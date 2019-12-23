На морском дне перед погружением Путина нашли мины

Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота.

Это произошло в преддверии визита российского президента Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года. В подготовке экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота. Были выполнены работы по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов.

Саперы обезвредили около 20 боеприпасов на самом острове, а на морском дне обнаружили минное поле из немецких якорных мин, которые были уничтожены на месте, сообщает «Красная звезда».

Напомним, 1 августа финский военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды к западу от острова Гогланд. Этого никто не заметил, но Финляндия все равно извинилась.

«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу. Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке», — говорится в сообщении финских Военно-морских сил, передает РИА «Новости».

Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен объяснил ошибку тем, что «мониторинг территориальной целостности является нашей основной миссией». Он уверил, что ошибка не связана с провокацией и не несет в себе никакого умысла.

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