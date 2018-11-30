Дед Мороз рассказал о запретных мечтах россиян на Новый год

Дед Мороз рассказал о запретных мечтах россиян на Новый год

Дед Мороз попросил россиян не загадывать на Новый год машину. По его словам, загадавшие автомобиль граждане проведут праздник в одиночестве или пробке.

Он призвал просить то, что будет «самым-самым»» для человека. Дед Мороз потребовал отказаться от таких материальных подарков, как квартира или машина.

«Тот, кто заказывает на Новый год новую машину, встречает Новый год в одиночестве в новое машине на МКАДе в пробке», — констатировал он.

В планах Деда Мороза за два месяца посетить 22 города. В его маршрут вошли такие города, как Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тула, Санкт-Петербург, Череповец, Вологда, Ярославль и Москва, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выбрали дерево для Общероссийской ёлки в Кремле. Столетнее дерево высотой 27 метров доставят в Москву 18 декабря.

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