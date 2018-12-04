Дед Мороз рассказал о женских желаниях на Новый год

Женщины хотят в Новом году квартиру в центре города, отдых на море и стабильную работу. Об этом рассказали в канцелярии Деда Мороза.

Мужчины чаще просят новый автомобиль, увеличение зарплаты и карьерный рост. Однако не все желания россиян связаны с материальными благами, отметили в канцелярии волшебника. Некоторые мечтают о благополучии для родственников в новом году.

Дети просят гаджеты, одежду, конструкторы, роботов, гироскутеры, железные дороги и машинки. Некоторые мечтают получить в подарок спортивный инвентарь: коньки, лыжи, мячи и велосипеды. Среди молодежи популярны настольные игры «Мафия» и «Монополия», пишет RT.

Ранее историк моды Александр Васильев рассказал, что встречать Новый год необходимо в платьях, украшенных бисером и блестками.