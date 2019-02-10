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Монахи покинули афонский монастырь из-за Украины

Монахи покинули афонский монастырь из-за Украины

Афонский монастырь Ватопед принял у себя епископа новой церкви Украины Павла Юристого, после чего семеро монахов были вынуждены перейти в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, также расположенный на Святой горе.

Речь идёт о русских, украинских и молдавских насельниках Ватопеда.

Монахи считают представителей новой украинской церкви раскольниками и приняли решение нести службу в другом месте, передает Interfax.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур.

На сегодня ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не прислала делегацию на интронизацию ее главы.

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