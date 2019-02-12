Монахи на Афоне продолжили бойкот из-за Украины

Еще два храма на Афоне следом за русским Свято-Пантелеимоновым монастырем отказались открыть двери перед делегацией новой украинской церкви (ПЦУ).

Как рассказали в Московском патриархате, представители ПЦУ вместе с епископом Павлом Юристым объезжали афонские монастыри, однако перед ними закрывали двери. Речь идет о монастырях Зограф и Дохиар, насельники которых не приняли раскольников.

В монастыре Симонопетра им разрешили приложиться к святыням, однако на монастырский двор представителей неканонических церковных структур не пустили, сообщает «Интерфакс».

Ранее епископа ПЦУ приняли в афонской обители Ватопед, после чего семеро монахов перешли в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Они посчитали посетителей раскольниками и приняли решение служить в другом месте.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была учреждена новая независимая от Московского патриархата церковь. Ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, не признала ее.