В Молдове вспыхнуло восстание против правительства страны

Многотысячная толпа на главной площади Кишинева требует отставки действующего правительства.

В ночь с воскресенья на понедельник, 27 августа, на площади Великого национального собрания в Кишиневе продолжается акция протеста, которая организована партиями: «Платформа «Достоинство и правда» (PDA), партия «Действие и солидарность» и Либерально-демократическая партия Молдовы.

В акции принимает участие около 6,5 тысяч человек.

Акции протеста захлестнули молдавскую границу после отмены результатов выбора мэра столицы.

Во втором туре победу одержал Андрей Нэстасе, его результат 52,7% голосов, но его победа была аннулирована из-за ведения агитации в день выборов, сообщает «Народные новости».