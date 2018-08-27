В Молдове вспыхнуло восстание против правительства страны
Многотысячная толпа на главной площади Кишинева требует отставки действующего правительства.
В ночь с воскресенья на понедельник, 27 августа, на площади Великого национального собрания в Кишиневе продолжается акция протеста, которая организована партиями: «Платформа «Достоинство и правда» (PDA), партия «Действие и солидарность» и Либерально-демократическая партия Молдовы.
В акции принимает участие около 6,5 тысяч человек.
Акции протеста захлестнули молдавскую границу после отмены результатов выбора мэра столицы.
Во втором туре победу одержал Андрей Нэстасе, его результат 52,7% голосов, но его победа была аннулирована из-за ведения агитации в день выборов, сообщает «Народные новости».
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