Молдова полностью откажется от российского газа в 2019 году

Республика Молдова отказалась от подписания нового договора с «Газпромом» о поставках топлива в конце 2019 года.

Поставки российского газа в Молдову прекратятся в конце следующего года.

Альтернативным вариантом для страны станет газопровод «Кишинев - Унгены» на границе с Румынией.

Строительство газопровода из Румынии протяженностью 120 км позволит импортировать по нему из Румынии в Молдову около 1,5 млрд. куб. метров природного газа в год, сообщает «Народные новости» со ссылкой на Interfax.

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