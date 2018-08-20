Молдова полностью откажется от российского газа в 2019 году
Республика Молдова отказалась от подписания нового договора с «Газпромом» о поставках топлива в конце 2019 года.
Поставки российского газа в Молдову прекратятся в конце следующего года.
Альтернативным вариантом для страны станет газопровод «Кишинев - Унгены» на границе с Румынией.
Строительство газопровода из Румынии протяженностью 120 км позволит импортировать по нему из Румынии в Молдову около 1,5 млрд. куб. метров природного газа в год, сообщает «Народные новости» со ссылкой на Interfax.
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