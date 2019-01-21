ЦБ РФ может ограничить расчеты наличными при покупке авто

Автодилеры предложили ограничить расчеты наличными при покупке автомобилей, а также снизить комиссию при оплате банковской картой. Сейчас большую часть расходов за эквайринг несут покупатели.

Соответствующее предложение направлено главой ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олегом Моисеевым председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Он предложил взять за образец правила для юридических лиц, которым запрещено вносить наличными свыше 100 тыс. рублей.

При этом автодилеры просят снизить комиссию с 1,5-2% до 0,2-0,3%, пишет РБК. «В настоящий момент стоимость эквайринга несет значительную денежную нагрузку на дилеров и зачастую равна марже на автомобиль», — отмечает Мосеев. Снижение комиссии станет стимулом для увеличения доли безналичных платежей, считает он.

В начале ноября 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать предложения по снижению комиссии при оплате картой в магазинах. Представители бизнеса настаивали, что высокая комиссия мешает росту объема безналичных оплат.