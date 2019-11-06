В РФ могут ввести налоговый вычет на репетиторские услуги

Российский депутат предложил ввести налоговый вычет на услуги репетиторов. По его мнению, это поможет сэкономить семейный бюджет.

Инициатива ввести вычет на репетиторов принадлежит депутату от ЛДПР Василию Власову. Он пояснил, что многие семьи отказываются от школьного образования в пользу надомного или занятий с репетиторами.

Власов не исключает, что налоговый вычет могут ввести на путевки и курсы повышения квалификации, пишет ФБА «Экономика сегодня». Если данная идея будет реализована, россияне смогут чаще отдыхать «возле родных берегов», считает депутат.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал законопроект о введении налогового вычета на фитнес-услуги. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.