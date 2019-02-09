США могут первыми нанести удар по России и Китаю

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к «наступлению» на Россию и Китай.

Адмирал призвал США проявлять больше агрессии в отношении Москвы и Пекина.

По словам, после того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для США «пришло время нанести удар первым».

Джон Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье, отмечает РИА «Новости».