США могут первыми нанести удар по России и Китаю
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к «наступлению» на Россию и Китай.
Адмирал призвал США проявлять больше агрессии в отношении Москвы и Пекина.
По словам, после того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для США «пришло время нанести удар первым».
Джон Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье, отмечает РИА «Новости».
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