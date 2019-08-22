США могут отменить право гражданства по рождению

Президент США Дональд Тамп заявил, что власти рассматривают возможность отмены права предоставления американского гражданства по рождению на территории страны. Он отметил, что рассматривает этот вариант всерьёз.

По мнению главы Белого дома, «это смешно», что люди пересекают границу, рожают ребёнка и он автоматически получает гражданство.

Ранее Дональд Трамп уже грозился отменить право на гражданство рождённым в США.

14 поправка к Конституции США гарантирует такую возможность для мигрантов. Правда, ее президент может отменить без разрешения на то Конгресса, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Вашингтон ужесточил правила выдачи виз. Теперь люди с маленьким доходом могут лишиться такой возможности.