В РФ могут назначить алименты на супруга с детьми и без работы

В России могут обязать платить алименты на содержание неработающего супруга или супруги, с кем проживают дети. Соответствующую инициативу председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец рассмотрит Минтруд.

Она объяснила, что необходимость введения алиментов на содержание неработающего второго супруга связана с ростом числа разводов и снижением уровня жизни несовершеннолетних, проживающих с неработающим родителем. Сумма алиментов должна составлять не ниже одного минимального размера оплаты труда, считает Волынец.

Это, заявила она, защитит интересы детей и сделает снижение уровня жизни в неполной семье не таким заметным. Она отмечает, что очень часто встречается ситуация, что второй родитель не имеет возможности устроиться на работу в связи с малолетним возрастом ребенка, наличием нескольких детей, их состоянием здоровья.

Инициатива предусматривает выплату алиментов до 18 лет, однако должника освободят от уплаты в случае, если второй родитель все же найдет место работы. Об этом второй супруг обязан сообщить плательщику алиментов, рассказывает RT. В противном случае он вернет алименты через суд.

Ранее Федеральная служба судебных приставов предложила установить минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума.