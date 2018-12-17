Два митрополита УПЦ преданы анафеме после «ухода в раскол»

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата лишил сана и предал анафеме двоих митрополитов, принявших участие в Объединительном соборе 15 декабря.

На съезде было объявлено о создании Православной церкви Украины, називисимой от Москвы. После собора Синод запретил в служении и лишил епархии митрополитов Винницкого и Барского Симеона, а также Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

Каноническая Украинская православная церковь заявила, что не поддерживает создание единой поместной церкви Украины и отказывается признавать итоги Объединительного собора, пишет ТАСС.

Напомним, 15 декабря в Киеве под эгидой Константинопольского патриарахата и при участии президента Петра Порошенко прошел собор, по итогам которого было объявлено о создании на Украине новой автокефальной поместной православной церкви. Ожидается, что 6 января 2019 года президент Украины вместе с главой новой церкви Переяславским и Белоцерковским Епифанием полетят в Стамбул для получения томоса об автокефалии.